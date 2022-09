Frombork. Obraz wypadł z ramy. Umieszczony był w ołtarzu bocznym św. Mikołaja, w archikatedrze. 5.09.2022 r.

Frombork. Zniszczenie obrazu w katedrze

- Osoby zajmujące się otwarciem katedry zauważyły, że z ołtarza św. Mikołaja wypadł obraz przedstawiający Najświętszą Marię Pannę z Dzieciątkiem adorowaną przez świętych Karola Boromeusza i św. Katarzynę Bolońską. Trudno określić, jak to się stało. Montaż obrazów do ołtarza kamiennego odbywa się przez drewniane kliny. Wszystko wskazuje na to, że uległy one destrukcji, co spowodowało poluzowanie i wypadnięcie obrazu, który został znaleziony przed ołtarzem. W wyniku wypadku obraz uległ zniszczeniu - lico obrazu zostało przetarte i w jednym miejscu przedarte - co będzie wymagało prac konserwatorskich - poinformował ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski - dyrektor muzeum pomnika historii "Frombork - zespół katedralny".