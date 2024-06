Francuz ukarany za jazdę rowerem po pasie drogi granicznej Mateusz Bagieński

Straż Graniczna

Obywatel Francji dostał od polskiej straży granicznej mandat 100 zł za to, że jadąc do tzw. trójstyku granic Polski, Rosji i Litwy we wsi Wisztyniec poruszał się pasem drogi granicznej - podała w środę straż graniczna.