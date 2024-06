Dr Irena Eris Żeglarskie Mistrzostwa Polski Kobiet 2024 – święto kobiecego żeglarstwa na horyzoncie!

– podkreśla prezes Polskiej Ligi Żeglarskiej Maciej Cylupa.

Dr Irena Eris Żeglarskie Mistrzostwa Polski Kobiet rozpoczną się oficjalną ceremonią otwarcia regat. W siedzibie Autopay jednego ze sponsorów regat na piątkowy wieczór zaplanowana jest debata, która ma na celu podkreślenie roli kobiet nie tylko jaką pełnią w sporcie, ale także w biznesie. Tematyką przewodnią będzie panel dyskusyjny pt. „Kobieta spełniona – jak odnieść sukces nie tylko w sporcie i biznesie”. Swoją obecność podczas wydarzenia potwierdziły już wielokrotne medalistki mistrzostw świata i Europy oraz igrzysk olimpijskich w różnych dyscyplinach sportowych oraz wybitne specjalistki ze świata biznesu, mediów oraz nauki.

Jest to wyjątkowa okazja, aby celebrować nie tylko sportowe osiągnięcia kobiet, ale także ich wszechstronny rozwój i rolę w różnych aspektach życia. Żeglarstwo to dyscyplina, która wymaga determinacji, odwagi i współpracy - wartości, które są kluczowe również w codziennym życiu każdej kobiety. Piątkowa debata ma na celu zainspirowanie i zmotywowanie uczestniczek, pokazanie, że mogą osiągać swoje marzenia zarówno na wodzie, jak i poza nią. Podczas spotkania "Kobieta spełniona – jak odnieść sukces nie tylko w sporcie i biznesie” poruszone zostaną tematy związane z rolą kobiet w sporcie, ich sukcesami oraz wyzwaniami, przed którymi stają. Wśród prelegentek znajdą się znane postacie ze świata sportu, biznesu i kultury, które podzielą się swoimi doświadczeniami i historiami sukcesu. Dr Irena Eris Żeglarskie Mistrzostwa Polski Kobiet będą nie tylko okazją do sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie, ale również do integracji i wzajemnego wsparcia środowiska żeglarskiego