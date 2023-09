Filtry samochodowe. Dobór „na oko” może oznaczać problemy

Oczywiście w wielu przypadkach trudno się dziwić takiej sytuacji, ponieważ przy cenach pojazdów niższych nawet 2-3 krotnie od angielskich, japońskich, francuskich, niemieckich czy włoskich odpowiedników nie zawsze da się zapewnić pełną obsługę serwisową. Zdarza się także, że do Polski trafiają jedynie krótkie partie pojazdów lub maszyn i już samo to sprawia problemy z zaopatrzeniem w części.

Zachowanie chłonności

Filtry o tych samych wymiarach mogą się różnić liczbą plis, a to ma decydujący wpływ na chłonność, ponieważ większa liczba plis, to większa powierzchnia filtrująca.

Inne parametry

W przypadku puszkowych filtrów oleju ważnym parametrem jest obecność lub nie, wewnętrznego zaworu przeciążeniowego, który w razie zatkania warstwy filtrującej przepuszcza niefiltrowany olej chroniąc silnik przed spadkiem ciśnienia oleju i zatarciem.

W przypadku filtrów paliwa, istotna jest np. wytrzymałość na ciśnienie robocze paliwa. Nie zawsze takie dane są dostępne dla użytkownika, ale warto się chociaż sugerować zastosowaniem i dobierać filtry paliwa według trzech grup – do zasilania gaźnikowego, do zasilania wtryskowego i do wtrysku bezpośredniego. Nie gwarantuje to 100-procentowego sukcesu, ale zawsze lepsza taka weryfikacja niż żadna.