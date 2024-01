Auta używane. W luksusowych najczęściej „kręci się” liczniki. Sprawdź w których

Niemieckie marki samochodów są narażone najbardziej

Mercedes-Benz Klasy GL to numer jeden na czarnej liście w Polsce. Aż 12,38% wszystkich modeli sprawdzonych przez carVertical miało zmieniony przebieg. Oznacza to, że 1 na 8 egzemplarzy tego auta może mieć sfałszowany licznik. Kolejne miejsca zajmują Audi A7 (10,53%), Mercedes-Benz Klasy CL (10,03%), Mercedes-Benz Klasy R (9,84%) i Volkswagen Phaeton (9,58%).

Rosnące ryzyko oszustw związanych z licznikami przebiegu w samochodach klasy premium

Oszuści coraz lepiej radzą sobie z cofaniem cyfrowych liczników, ponieważ dysponują bardzo nowoczesnym sprzętem. Ustalenie prawdziwego przebiegu bez zagłębiania się w historię pojazdu staje się bardzo trudne, ponieważ – jakkolwiek by to nie zabrzmiało - jakość procederu cofania liczników jest coraz wyższa.



Statystycznie spośród 20 najczęściej „oszukanych” samochodów w Polsce, 14 należy do klasy premium, co oznacza, że liczniki w pojazdach klasy ekonomicznej są cofane rzadziej. Wynika to z oczywiście z pobudek finansowych. Manipulowanie wskazaniami liczników przebiegu samochodów marek premium, takich jak Audi, Volvo, Porsche, Land Rover czy Mercedes-Benz, pozwala przestępcom zarobić znacznie więcej niż w przypadku aut budżetowych. Nic zatem dziwnego, że jeśli ktoś już ponosi ryzyko, woli to robić dla większego zysku.