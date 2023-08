Fenomen gazetki szkolnej. Uczy, bawi, inspiruje i zdobi szkolne mury od lat. Oto 9 pomysłów na szkolne gazetki w nowym roku szkolnym

Co zrobić, aby gazetka szkolna nie była tylko nudnym obowiązkiem?

Gazetka szkolna i jej fenomen

Nie wiadomo, kiedy gazetki ścienne w szkołach, nazywane dziś gazetkami szkolnymi, stały się modne i powszechne. Jak podaje Wikipedia, gazetki szczególnie popularne były w drugiej i trzeciej ćwierci XX wieku.

Gazetka szkolna może być trójwymiarowa, a nawet przybrać formę instalacji. Wszytko zalezy od tematyki, zasobów szkolnych, kreatywności dzieci i przestrzeni. Tego typu instalacje sprawiają, że przestrzeń szkolna jest bardziej przyjazna uczniom! Unsplash

Jednak nie brakuje ich i dziś w szkolnej przestrzeni. Trudno znaleźć szkołę, w której ściany nie byłyby ozdobione korkowymi lub filcowymi tablicami, albo też gablotkami wypełnionymi kolorowymi rysunkami, ciekawostkami dotyczącymi np. życia szkoły.

Szkolne gazetki dziś to nie tylko ozdoba ścian, która na stałe wpisała się w wystrój placówek, ale też narzędzie edukacyjne. Dla uczniów to okazja do wspólnego tworzenia, rozwijania zainteresowań i rozbudzania kreatywności. Najlepiej, kiedy w ich tworzenie angażowani są wszyscy uczniowie, a przecież każdy może dać coś od siebie.

Gazetka zawierająca zbiór Dobrych Rad z 1948 roku. To też pomysł na dzisiejsze prace! NAC

Nauczyciel może przy tym pamiętać, że każdy talent jest ważny, kiedy mówimy o tworzeniu i pracy zespołowej: