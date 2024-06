Musical o Koperniku oraz muzyka z filmu "Chłopi" podczas festiwalu w Olsztynie

"Dla nas to ogromna szansa pokazania trzygodzinnego spektaklu o życiu człowieka renesansu. Dla artystów z Opery Krakowskiej wystawienie musicalu w olsztyńskiej hali to też pewne wyzwanie z powodu innej akustyki, innej przestrzeni i technicznych wymogów. W Krakowie musical był pokazywany ponad 20 razy. Istnieją dwie wersje muzycznego spektaklu, w tym krótsza, dla dzieci i młodzieży, która cieszy się wielki powodzeniem. W Olsztynie pokażemy pełną wersję" - powiedział dyr. Sułkowski.

Dotychczasowe edycje Arena Festival Film & Music odbywały się w Ostródzie w centrum wystawienniczym oraz w amfiteatrze nad Jeziorem Drwęckim. Organizatorzy zdecydowali, że tegoroczna odbędzie się w nowo wybudowanej hali Urania w Olsztynie.

Prof. Sułkowski pytany o ocenę hali sportowej jako miejsca do organizacji koncertów symfonicznych powiedział, że publiczność w Olsztynie zyskała dodatkową scenę. Przypomniał niedawny koncert z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do UE, który odbył się właśnie w olsztyńskiej Uranii. Wówczas prof. Sułkowski dyrygował dwiema połączonymi orkiestrami: Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii i Elbląskiej Kameralnej, oraz ponad 200-osobowym chórem - wraz z solistami wykonały one 9. Symfonię Beethovena z "Odą do radości".

