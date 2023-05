Ełk. Nastolatkowie kradną e-papierosy o wartości ponad 2300 złotych

Czworo nastolatków w wieku od 13 do 15 lat ukradło e-papierosy. Po pierwszej skutecznej kradzieży dzieci jeszcze kilkukrotnie odwiedzili stację paliw w tym samym celu. Łącznie ukradły towar o wartości ponad 2300 złotych. Sprawa została ujawniona i zgłoszona policjantom.

Łupem nastolatków padły e-papierosy i batoniki

Na stacji benzynowej w Ełku dzieci ukradły e-papierosy - do zdarzenia doszło w połowie kwietnia 2023 r. Pracownicy sklepu zauważyli, jak dwaj chłopcy chowali towar do kieszeni i próbowali opuścić lokal. Jednak nastolatkowie zostali ujęci i przekazani wezwanym policjantom. Okazało się, że to nie pierwsza kradzież 13 i 15-latka, a w sprawę zamieszane są także inne osoby. Jak wskazują dotychczasowe ustalenia, chłopcy razem z innym 13-latkiem i 15-latką, dobierając się w pary, wcześniej już przychodzili na tę stację paliw. Kradli głównie e-papierosy i akcesoria do nich - kilkadziesiąt sztuk. Wybierali też bardziej „dziecięce” produkty - jajka niespodzianki czy batony czekoladowe. W sumie dzieci ukradły towar o łącznej wartości ponad 2300 złotych. Ich czyny nagrały kamery monitoringu.