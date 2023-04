Egzotyczne wycieczki all inclusive na zimę 2023/24. Trwa promocyjna sprzedaż. Gdzie i za ile polecimy z biurami podróży? Emil Hoff

W biurach podróży trwa promocyjna sprzedaż wycieczek objazdowych i wakacji all inclusive w egzotycznych krajach na zimę 2023/24. W ofercie pojawiły się nowe kierunki. Gdzie można polecieć? Ile kosztują rajskie wakacje zimą? Sprawdziliśmy. ostill, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (5 zdjęć)

Kolejne polskie biuro podróży przedstawiło swoją ofertę wycieczek all inclusive i objazdów po egzotycznych krajach na zimę 2023/24. Tym razem Itaka kusi turystów promocyjną sprzedażą, którą potrwa do końca maja. Do jakich krajów możemy polecieć w ramach oferty na zimę z popularnymi biurami podróży? Ile kosztują wycieczki? Sprawdziliśmy.