Egzamin ósmoklasisty 2023: język angielski w terminie dodatkowym – arkusz CKE. Jak będzie wyglądał egzamin w czerwcu? Oto wymagania

Egzamin ósmoklasisty – język angielski (czerwiec 2023). Arkusz CKE

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty w 2023 w terminie podstawowym przeprowadzony został od 23 do 25 maja. Z kolei uczniowie, którzy z ważnych względów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do tego egzaminu, biorą udział w terminie dodatkowym:

Z danych udostępnionych PAP przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że do egzaminu z polskiego w terminie dodatkowym przystąpiło 3399 uczniów klas ósmych, do egzaminu z matematyki – 348, a do egzaminu z języka angielskiego 3361 osób