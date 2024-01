Edukacyjne wizytówki Olsztyna: "Złote Szkoły", na czele prestiżowego rankingu

Dyrektorzy wyróżnionych szkół zgodnie podkreślili, że wyniki w rankingach to efekt współpracy obu stron, czyli uczniów i kadry nauczycielskiej. Uczniowie również podziękowali nauczycielom za pasję i zaangażowanie w proces nauczania, co sprawia, że nauka staje się fascynująca.

Ranking Perspektyw uwzględnia różne czynniki, takie jak wyniki maturalne, sukcesy w olimpiadach oraz osiągnięcia w egzaminach zawodowych dla szkół technicznych. Dyrektorzy podkreślają, że kluczem do sukcesu jest klimat w szkole, a każda szkoła ma swoje mocne strony, na których warto się skupić.

Spotkanie z Prezydentem i przedstawicielami miasta, było okazją do podkreślenia roli pasji, radości w nauczaniu i zdobywania wiedzy. Uczniowie wskazali, że atmosfera w szkole oraz indywidualne podejście nauczycieli sprawiają, że nauka staje się fascynującym doświadczeniem.

Sukcesy szkół otrzymujących Złote Tytuły w rankingu Perspektywy, to nie tylko powód do dumy dla lokalnej społeczności edukacyjnej, lecz także dowód na to, że ciągłe dążenie do doskonałości przynosi wymierne efekty.