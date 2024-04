Dziesięć kolizji drogowych w okresie świątecznym na drogach powiatu

W piątek (29.03.2024r.) po godzinie 22:00 na terenie miasta Morąg policjanci zatrzymali do kontroli kierującego osobową mazdą. Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili, że 22-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzona został dokumentacja niezbędna do przekazania sprawy do sądu.