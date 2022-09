Dywity. Remont drogi krajowej 51. Jak długo potrwają utrudnienia? Jak wygląda droga? ZDJĘCIA

Dywity. Remont drogi krajowej 51

Ruch wahadłowy na wysokości miejscowości Dywity - tylko do końca września 2022.

- Zasadnicze prace na budowie ronda w okolicy Dywit zaczęły się pod koniec kwietnia br. W ciągu czterech miesięcy została wykonana większość prac konstrukcyjnych na rondzie i ciągu DK51. Ułożona została już warstwa wiążąca. Do końca września planujemy jeszcze ułożyć warstwę wiążącą na pasie jezdni w kierunku Dywit i otworzyć wlot od strony Kieźlin. Pozwoli to na likwidację ruchu wahadłowego. Do wykonania pozostanie ułożenie warstwy ścieralnej, co planowane jest na jesień tego roku oraz prace wykończeniowe. Podczas układania warstwy ścieralnej wystąpią również krótkotrwałe utrudnienia w ruchu. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową zaplanowane jest na luty przyszłego roku - poinformował Karol Głębocki Specjalista ds. Komunikacji Społecznej z GDDKiA.