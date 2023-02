Dramat w szkole, śmiech przez łzy! Z tym borykają się nauczyciele. Nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek 2023 są lepsze niż memy (adek)

Dramat w szkole, śmiech przez łzy! Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał i poprawiał. Najnowsze, śmieszne hity z kartkówek, klasówek, sprawdzianów oraz prac domowych 2023. Zobacz z czym muszą mierzyć się nauczyciele. Tego nie da się odzobaczyć. Oglądasz na własną odpowiedzialność! Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Zobacz galerię (175 zdjęć)

Dramat w szkole, śmiech przez łzy! Z tym borykają się nauczyciele. Po zimowym wypoczynku uczniowie i nauczyciele wracają do szkoły. I znów zacznie się sprawdzanie uczniowskich wypracowań. Niektóre z nich są lepsze od memów i niejeden nauczyciel płakał, gdy je sprawdzał i poprawiał. Dlaczego? Bo czytanie tego rodzaju prac to katorga, a nauczyciele powinni otrzymywać za nią nagrody lub przynajmniej dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Taka twórczość uczniów potrafi doprowadzić do rozstroju nerwowego. Niektórzy belfrowie mają na to sposób i publikują w sieci prace swoich uczniów jako hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek. Czasem jednak jest to śmiech przez łzy. Sprawdźcie jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach. Pamiętajcie, że oglądacie je na własną odpowiedzialność!