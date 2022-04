Domy przysłupowe: niezwykła atrakcja Dolnego Śląska. Czym właściwie są, co je wyróżnia i gdzie można je oglądać? Emil Hoff

Dolnośląskie to region pełen niezwykłych i nietypowych atrakcji, przyciągających turystów z całej Polski. W Zgorzelcu, Bogatyni i innych miejscowościach można natknąć się na charakterystyczne domy, którymi szczyci się pogranicze Polski, Niemiec i Czech. Czym są domy przysłupowe, gdzie można je oglądać i które są najpiękniejsze? Sporządziliśmy dla Was galerię tych architektonicznych cudeniek. Wycieczka szlakiem domów przysłupowych to świetny pomysł na weekend czy majówkę na Dolnym Śląsku.