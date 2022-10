Dolina Pięciu Stawów na weekend: który szlak wybrać, jakie atrakcje zobaczyć? Mapa, czas przejścia, schronisko. Praktyczne wskazówki Emil Hoff

Kiedy pogoda sprzyja, warto zaplanować wycieczkę do Doliny Pięciu Stawów w Tatrach. Jest tam pięknie o każdej porze dnia i roku. Ale który szlak wybrać? Jak długo idzie się do Doliny? Czy trasa nadaje się dla dzieci? Na wszystkie pytania odpowiadamy w naszym praktycznym informatorze. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0 Aneta Pawska, CC BY-SA 3.0 Zobacz galerię (26 zdjęć)

Dolina Pięciu Stawów to jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach, w dodatku prowadzi do niej wyjątkowo malowniczy szlak, przy którym czeka na turystów najwyższy w Polsce wodospad. Którą trasę do Doliny Pięciu Stawów Wybrać, jak długo idzie się do celu i co warto zobaczyć na miejscu? Ile kosztuje parking i nocleg w schronisku PTTK? Czy szlak do Doliny nadaje się dla dzieci? Czy Dolinę można zwiedzać zimą? Na te i więcej pytań odpowiadamy w naszym informatorze: Dolina Pięciu Stawów na weekend. Praktyczne wskazówki dla turystów.