Dni Olsztyna 2023: Imprezy, Koncerty, i Kultura - Harmonogram wydarzeń

Dni Olsztyna 2023. Co przed nami?

Głównym tematem obchodów będą tańce, które stanowią nieodłączny element kultury Olsztyna i są dumą mieszkańców. Tancerze o różnych umiejętnościach będą mieli szansę spróbować swoich sił w taniec towarzyski, hop hop, flamenco i disco. Znakomici tancerze i trenerzy będą czuwać nad jakością tańca, aby zapewnić wszystkim uczestnikom wyjątkowe doznania artystyczne.

Legendarny Jarmark Jakubowy...

Towarzyszący Dniom Olsztyna, to już tradycja. W tym roku, podobnie jak poprzednio, odwiedzający będą mieli okazję zakupić wyroby rękodzielnicze oraz lokalne przysmaki. Zaproszeni są do spacerów między kolorowymi straganami oraz do tańców w rytmie muzyki w malowniczym amfiteatrze, a także do zachwycenia się artystycznymi wystawami i zajęciami przygotowanymi m.in. przez Miejską Bibliotekę Publiczną i BWA Galerię Sztuki.

Otwarcie Jarmarku Jakubowego zaplanowane jest na czwartkowe południe (27 lipca), zaś pierwsze taneczne kroki Dni Olsztyna 2023 rozpoczną się o godzinie 18:00 na Targu Rybnym. Wydarzenia kulturalno-artystyczne poświęcone św. Jakubowi, przygotowane przez różne instytucje, takie jak Miejska Biblioteka Publiczna czy Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, stanowią nie tylko okazję do zabawy, ale także do pogłębienia swojej wiedzy.