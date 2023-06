Długi weekend na drodze. Ile osób zginęło? Najwięcej w Boże Ciało

Według danych KGP, od środy do niedzieli policjanci na drogach odnotowali 327 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a rannych zostało 371 osób. Wśród ofiar długiego weekendu było dziewięciu motocyklistów, dziewięciu kierowców samochodów, ośmiu pasażerów, pięciu pieszych, jeden rowerzysta, jeden kierowca quada oraz jeden motorowerzysta.

Nadkomisarz Robert Opas w rozmowie z PAP przekazał, że w trakcie długiego weekendu trwającego od środy do niedzieli na polskich drogach średnio służbę pełniło ponad 4,2 tys. policjantów ruchu drogowego.

W czwartek w Proboszczowie (dolnośląskie) 59-latek kierując bez kasku motorowerem nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego na zakręcie stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w drzewo. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł na miejscu. Z kolei w piątek w Kurowie (lubelskie) 34-latka i 43-latek jadący motocyklami nie dostosowali prędkości do panujących na drodze warunków i uderzyli w naczepę tira, który w tym czasie skręcał w lewo. W wyniku zderzenia kobieta zginęła na miejscu, natomiast drugi motocyklista zmarł po akcji reanimacyjnej prowadzonej przez zespół pogotowia ratunkowego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W rozmowie z PAP policjant przekazał też dane dotyczące najpoważniejszych wypadków, do których doszło w długi weekend. W środę w Toruniu (kujawsko-pomorskie) na zakręcie kierujący autobusem MZK nie ustąpił pierwszeństwa 73-latce przechodzącej przez przejście dla pieszych. Ranna kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła.

Nadkomisarz przypomniał, że w analogicznym okresie zeszłego roku na drogach doszło do 362 wypadków, w których również zginęły 34 osoby, a 400 zostało rannych. W zeszłym roku policjanci zatrzymali więcej pijanych kierowców (1 907) oraz kierowców, którzy przekroczyli prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym - 648.

Do tragicznego wypadku doszło również w sobotę. W Kraszewie Podborne (mazowieckie) 35-latek jadąc motocyklem na prostym odcinku drogi powiatowej, w nieznanych na chwilę obecną okolicznościach, stracił panowanie nad pojazdem i co doprowadziło do jego upadku. W wyniku zdarzenia zginął na miejscu.