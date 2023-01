Czy dyrektor może nie dopuścić ucznia do lekcji? Zawieszenie praw ucznia w polskim prawie

Zawieszenie w prawach ucznia. Co to oznacza w Polsce?

Czy uczeń może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w lekcjach?

Według polskiego prawa ani dyrektor, ani nauczyciel nie mogą nie dopuścić ucznia do udziału w lekcji.

W Polsce do 18. roku życia dzieci mają obowiązek nauki. Konstytucja natomiast zapewnia wszystkim prawdo do edukacji. Najważniejsze przepisy prawne, które wykluczają możliwość niedopuszczenia dziecka do lekcji to:

art. 70 Konstytucji gwarantujący każdemu prawo do nauki

Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. – art. 70 pkt. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

art. 28 Konwencji o prawach dziecka uznający prawo do nauki, jako jedno z podstawowych praw dziecka