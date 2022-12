Czy biologii można uczyć prosto i ciekawie? O tym, jak zachwycić dzieci biologią, rozmawiamy z Magdaleną Jarzębowską Małgorzata Meszczyńska

Czy biologii można uczyć prosto i ciekawie? O tym jak rozkochać dzieci w biologii rozmawiamy z Magdaleną Jarzębowską Fot. archiwum prywatne Magdaleny Jarzębowskiej Zobacz galerię (8 zdjęć)

Czy lekcja może być ciekawa na tyle, że uczniowie nawet po dzwonku nie chcą wyjść z sali? Jak się okazuje – może i to nie jedna lekcja, ale właściwie każda. Udowadnia to każdego dnia Magdalena Jarzębowska, nauczycielka biologii i jednocześnie autorka facebookowego profilu „Biologica - czyli jak uczyć biologii prosto i ciekawie”. Każda lekcja jest inna, bo musi być nie tylko dopracowana merytorycznie, czy wzbogacona o ciekawostki albo doświadczenia, które zaintrygują uczniów. „Aby zainteresować uczniów, trzeba ich poznać. Wiedzieć, do kogo mówimy i wiedzieć jak to robić” – przekonuje „Biologica”.