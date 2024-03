Czeskie Góry Izerskie. Trekking z nutką adrenaliny

Góry Izerskie z mostkami i drabinkami

Godne polecenia są skały-szczyty: Paličník, Frýdlantské cimbuří, Jizera, Ořešník, Polední kameny. Jest jeszcze Smrk, ale to nieco inna bajka, bo płaski i z metalową wieżą widokową. To najwyższy szczyt w czeskch Izerach (1124 m n.p.m.).

Góry Izerskie. Przewyższenia dochodzą do 1000 metrów

Góry Izerskie nie są wysokie, ale to nie znaczy, że nie można się zmęczyć, bo przewyższenia dochodzą do 1000 metrów.

Czeskie Góry Izerskie to oczywiście nie tylko skałki z panoramami. To także: potoki, wijące się ścieżki wśród świerków i buków, torfowiska z punktami widokowymi.