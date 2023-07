Czereśnie i porzeczki – warto trzymać je w lodówce? Czy wiśnie lubią sąsiedztwo jabłek? Sprawdź, jak prawidłowo przechowywać owoce w domu Małgorzata Czuba-Skarzyńska

Aromatyczne truskawki, soczyste nektarynki, brzoskwinie i czereśnie szybko tracą jędrność oraz swoje walory smakowe. Jeśli chcemy, żeby się nie psuły to po przyniesieniu do domu, powinniśmy je odpowiednio przechowywać. Podpowiadamy, gdzie najlepiej trzymać owoce, żeby zachowały swój wyjątkowy smak nawet przez kilka dni. Sprawdź, czego nie wkładać do lodówki i dlaczego wiśnie nie lubią jabłek.