Czego spróbować na wakacjach w Czechach? 17 najpyszniejszych dań, słodkości, piw i innych trunków, które uprzyjemnią wam wypoczynek

Kuchnia czeska, czyli co Was czeka na wakacjach u południowych sąsiadów

Podstawą większości czeskich dań obiadowych są mięsa (Czesi kochają wołowinę), ziemniaki (często w postaci knedli) i treściwe sosy. Warzyw jest raczej mało, przeważa kapusta serwowana na różne sposoby. W Czechach możemy też spróbować wielu zup, nieco ciężkich, ale pysznych. Jeśli chodzi o piwo, Czesi nie tylko je piją, ale też używają go do pieczenia i duszenia mięsa.

Czego koniecznie trzeba spróbować w Czechach? Najlepsze czeskie dania, przysmaki i trunki

Nie wiecie, co oznaczają dziwne nazwy potraw w czeskim menu? Zastanawiacie się, co najbardziej warto zamówić, by poznać tradycyjne czeskie smaki? Poniżej znajdziecie przewodnik po daniach i trunkach, których koniecznie trzeba spróbować w czasie urlopu i wakacji w Czechach. To zarówno klasyczne potrawy, jak i ciekawe lokalne fast foody i napoje – piwa, lemoniady i czeska odmiana coca-coli.