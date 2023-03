Cosmos Muzeum, czyli niesamowity świat iluzji w sercu Warszawy. Po wizycie w tym miejscu zaczniecie kwestionować rzeczywistość

Cosmos Muzeum – wyjątkowy punkt na mapie stolicy. Co można tam zobaczyć?

Atmosfera panująca w Cosmos Muzeum jest bardzo przyjazna i nie wpisuje się w wyobrażenia muzealnych sceptyków. Cała wizyta polega przede wszystkim na interakcji z eksponatami i doświadczaniu. Co ciekawe, tematyka wystawy stałej nie jest stricte kosmiczna – o genezie tej nazwy możemy przeczytać na stronie internetowej placówki.

Wystawa nazywa się Cosmos nie tylko dlatego, że przypomina trochę kosmiczne doświadczenie podczas przechodzenia przez oszałamiające iluzje, ale dlatego, że musimy głębiej spojrzeć w siebie. Poświęć trochę czasu, spacerując po eksponatach, co czujesz? Przeanalizuj swoje uczucia. Mamy nadzieję, że dowiesz się czegoś nowego o sobie i swoim wewnętrznym Kosmosie – czytamy.

Brzmi interesująco, prawda? Nie mniej ciekawe są iluzje, które można oglądać wewnątrz. Na co mogą liczyć zwiedzający? Z pewnością na poczucie, że to, co widzą, przeczy wszelkim znanym prawom fizyki – no bo jak to możliwe, że osoby o podobnym wzroście nagle wydają się być niczym gigant i liliput, a ludzie zdają się lewitować?