Co to jest dysleksja i jakie są jej objawy? O tym, gdzie szukać pomocy i czy diagnoza pomaga dziecku w szkole, rozmawiamy z psychologiem Barbara Wesoła

Dysleksja u dzieci najczęściej jest zauważana w szkole. Można ją zdiagnozować na wczesnym etapie edukacji. 123rf.com

Dysleksja rozwojowa może dotyczyć dzieci w różnym wieku, a także osób dorosłych. Diagnozuje się ją dopiero na etapie szkolnym. I to właśnie wtedy pojawia się najwięcej charakterystycznych objawów i problemów spowodowanych przez to zaburzenie. Mogą one niestety powodować frustracje uczniów, zaniżenie ich samooceny i problemy z nauką. Czy objawy dysleksji można zaobserwować wcześniej? Co zrobić, jeśli podejrzewamy dysleksję u dziecka? Jak szkoła może pomóc uczniom w dysleksji? O tym rozmawiamy z psychologiem dziecięcym, panią Joanną Hoffmann.