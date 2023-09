City break w październiku? Bilety lotnicze już od około... 40 złotych! Do tych miast dolecicie jesienią za bezcen Redakcja

Chcesz zwiedzić najciekawsze miasta Europy, ale masz ograniczony budżet? Październik to idealna pora na tani city break, bowiem do wielu lokalizacji dotrzecie za bezcen. Popularni przewoźnicy oferują bilety lotnicze już od około... 40 złotych! Oto oferty, dzięki którym zaoszczędzicie podczas podróży do najodleglejszych zakątków naszego kontynentu.