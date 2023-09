Chorągiew Wojska Polskiego wraca do Ostródy po latach (wideo)

Dowódca batalionu, płk. Tomasz Biedziak, wyraził swoje przekonanie o męstwie i honorze żołnierzy oraz ich oddaniu ideałom, którym służą.

W Ostródzie od lutego tego roku trwało formowanie batalionu czołgów, a dziś w jego skład wchodzi już 230 żołnierzy. Warto podkreślić, że to tylko początek, ponieważ planowane są dalsze inwestycje, zwłaszcza w park techniczny. Wszystko to dzieje się na terenie Ostródy, co przynosi korzyści zarówno lokalnej społeczności, jak i naszej obronności narodowej.