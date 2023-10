Budowa zakładu przyrodoleśniczego w Lidzbarku Warmińskim (WIDEO)

Rozwój Kompleksu Uzdrowiskowego w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński, znany ze swojego bogatego dziedzictwa historycznego i naturalnego, jest teraz na drodze do stania się jednym z wiodących ośrodków uzdrowiskowych w Polsce. Dzięki inwestycjom firmy AccessMedica, miasto to prężnie rozwija swoją infrastrukturę uzdrowiskową.

Nowy ośrodek AccessMedica

Dopełnienie infrastruktury uzdrowiskowej

Nowy ośrodek AccessMedica będzie nie tylko miejscem, które zapewni najwyższej jakości opiekę medyczną, ale także przestrzenią, która przyciągnie więcej turystów do regionu. Dzięki temu ośrodek ten będzie miał pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę, tworząc nowe miejsca pracy i przyciągając inwestycje.

Wizja na przyszłość

Rozwój kompleksu uzdrowiskowego w Lidzbarku Warmińskim to krok w stronę przyszłości. To inwestycja, która nie tylko przyniesie korzyści dla mieszkańców miasta, ale także przyczyni się do poprawy standardów opieki zdrowotnej w całym regionie.