Błyskawiczna wyprzedaż w tanich liniach. Tylko 14 września 2023 do północy bilety na wrzesień i październik od 67 zł, Wenecja tylko za 87 zł Emil Hoff

Do północy 14 września 2023 trwa błyskawiczna wyprzedaż w popularnej taniej linii lotniczej Ryanair. Jeśli się pospieszycie, możecie trafić na prawdziwe okazje, np. bilety do Wenecji za 87 zł, do Paryża za 115 zł. To świetny sposób na tani urlop we wrześniu i październiku.