Bezpieczny smyk na Warmii i Mazurach. Konkurs dla dzieci

Bardzo serdecznie zapraszamy uczniów kl. I-III szkół podstawowych z powiatu nowomiejskiego do wzięcia udziału w konkursie pn. „Bezpieczny Smyk na Warmii i Mazurach” organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie.

Jest to konkurs wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie w nawiązaniu do przygód bohaterki książki dla dzieci „Na ratunek Poli”. W turnieju bierze udział dwuosobowa drużyna reprezentująca daną szkołę.