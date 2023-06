Będzie więcej tanich lotów z Polski. Gdzie zabiorą nas Ryanair i Wizz Air? Warszawa i Kraków mają na co czekać Emil Hoff

Siatka tanich lotów z Polski stale się powiększa. Już w wakacje 2023 turecki przewoźnik Pegasus zabierze nas do Ankary, a na sezon jesienno-letni Ryanair i Wizz Air zapowiedzieli nowe tanie loty na południe Europy - do słonecznej Albanii. milosk, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Ryanair i Wizz Air, ulubione tanie linie polskich turystów, ogłosiły nowości w siatce połączeń. Już niedługo będziemy mogli polecieć z Warszawy i Krakowa do Albanii, kraju na południu Europy, między Grecją w Włochami, który przeżywa ostatnio prawdziwy turystyczny boom. Także inny przewoźnik, Pegasus, proponuje Polakom tanie loty do jednego z ich ukochanych kierunków, i to już na wakacje 2023. Poznajcie szczegóły nowych tanich lotów z Polski.