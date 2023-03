Agroturystyki dla dzieci z nietypowymi zwierzętami. Idealne miejsca na rodzinny wypoczynek w majówkę, wiosenny urlop i wakacje

Agroturystyka? Dla dzieci to spełnienie marzeń

Zwierzaki typowe i nietypowe na wypoczynek z dziećmi

Alpaki: ulubienice dzieci

Weekend, majówka lub wakacje z reniferami. Wioska norweska Arendel pod Zagórowem

Nieloty prosto z Afryki, czyli weekend ze strusiami

Farma Strusi Afrykańskich w Garczynie oferuje gościom strusie specjały w menu, a także obserwację samych strusi, ale tylko przez ogrodzenie. To dobra okazja, by przyjrzeć się z bliska tym niezwykłym ptakom. Strusie to nieloty osiągające do 3 m wysokości i wagę nawet 150 kg. Potrafią biec z prędkością do 100 km na godzinę, a ich jaja ważą do 4 kg (tyle, co 30 kurzych jaj).

Doba w domku letniskowym na terenie Farmy Strusi w Garczynie kosztuje 350 zł.