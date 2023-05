5 niezwykłych miast blisko Polski, do których warto pojechać pociągiem w czerwcu. Pałac Cudów, tropikalna wyspa i inne atrakcje czekają

Podróże koleją to dobra zabawa i przygoda sama w sobie. Gdzie najbardziej warto pojechać pociągiem z Polski w czerwcu 2023? Wybraliśmy dla Was 5 niesamowitych miast niedaleko naszych granic, do których dotrzecie pociągami bez przesiadek. Atrakcje w tych miejscach zapewnią Wam udany początek lata.

Dronandy, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne