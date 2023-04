4 europejskie miasta z darmowymi atrakcjami dla młodych ludzi. Musicie je odwiedzić, zanim skończycie 25 lub 26 lat

Europa za darmo dla młodych. Czemu warto zwiedzać miasta przed skończeniem 25 albo 26 lat?

Weekend w europejskiej stolicy wcale nie musi być kosztowny, zwłaszcza jeśli macie mniej niż 26 lat. Młodzi turyści mogą często korzystać z darmowego wstępu do wielu miejskich atrakcji, jak muzea czy słynne zabytki. Wystarczy pokazać jakiś dokument tożsamości z datą urodzenia (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) i już można zwiedzać całkiem za darmo.

W całej Europie liczba 26 (a czasem też 25) jest magiczna – osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, mogą liczyć na darmowy wstęp lub zniżki do wielu miejsc. Są jednak takie miasta, które słyną ze swojej wyjątkowo bogatej oferty darmowego wstępu do najważniejszych atrakcji dla osób poniżej 26. roku życia. Poniżej znajdziecie krótki przewodnik po czterech takich miastach, które koniecznie powinniście odwiedzić przed ukończeniem 25 lub 26 lat, by skorzystać z darmowego wstępu do atrakcji. Uwzględnijcie je w swoich planach na majówkę, wakacje czy urlop.