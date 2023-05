2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szymaniak

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004. Jest to święto ustanowione w celu uhonorowania symbolu narodowego, jakim jest flaga Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu tym flagi państwowe są wywieszane na budynkach publicznych i prywatnych oraz na masztach na całym obszarze Polski. Dzień flagi państwowej jest okazją do wyrażenia patriotyzmu i miłości do kraju poprzez wywieszanie flagi na budynkach, organizowanie uroczystości i defilad oraz składanie kwiatów pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi bohaterów narodowych.