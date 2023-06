15 darmowych atrakcji Polski. Muzeum piłki nożnej, zegar pulsarowy, bursztynowe skarby i inne cuda w sam raz na darmową wycieczkę w weekend

Zwiedzanie Polski może tanie lub zgoła darmowe. Zebraliśmy dla Was 15 ciekawych, nietypowych i zaskakujących, a do tego całkowicie darmowych atrakcji turystycznych z całego kraju. To gotowe pomysły na ciekawe wycieczki w czasie weekendu lub urlopu bez wydawania choćby złotówki.

Pawel Wisniewski / polska press, zdjęcie ilustracyjne