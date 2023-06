11 miejsc w Europie, które dają turystom najwięcej szczęścia w wakacje. Nowy ranking stworzyła sztuczna inteligencja – będziecie zaskoczeni Emil Hoff

Za pomocą sztucznej inteligencji stworzono najnowszy ranking 11 miejsc w Europie na wakacje pełne frajdy. Jakie kryterium przyjął robot, tworząc zestawienie? Przekonajcie się! W rankingu znalazło się nawet jedno miejsce z Polski. connect11, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (13 zdjęć)

Nadeszły czasy, w których do tworzenia turystycznych rankingów wykorzystuje się sztuczną inteligencję. Właśnie powstało zaskakujące zestawienie miejsc w Europie i na świecie, które dają turystom najwięcej szczęścia w wakacje, przynajmniej według zaawansowanej AI. Jakie kryterium przyjął robot, by wskazać „najszczęśliwsze” atrakcje turystyczne? Przekonajcie się i sprawdźcie, gdzie warto zaplanować wakacje w Europie, by mieć najwięcej frajdy. Jedno miejsce znajduje się w Polsce.