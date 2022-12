Żyworódka omszona, czyli sukulent dla tych, co zapominają o podlewaniu. Sprawdź, jak zadbać o tę roślinę doniczkową o „zamszowych” liściach

Żyworódka omszona to roślina doniczkowa, która wyróżnia się oryginalnym wyglądem, a przy tym ma minimalne wymagania. To roślina, którą spokojnie można polecić osobom zapominającym o podlewaniu. Piszemy, co wystarczy jej zapewnić, by dobrze rosła. Sprawdź, jak uprawiać kalanchoe omszoną.

Kalanchoe omszona, czyli roślina o zamszowych liściach

Kalanchoe omszona, czyli żyworódka omszona (Kalanchoe tomentosa) to roślina, którą w Polsce uprawia się jako doniczkową, bo pochodzi ze znacznie cieplejszego regionu świata, czyli Madagaskaru. Polecamy też: Wilczomlecz białounerwiony, zwany klejnotem Madagaskaru Kalanchoe omszona prezentuje się bardzo ciekawie, a jej nietuzinkowy wygląd docenią miłośnicy roślin o oryginalnych liściach i pokroju. Roślina może kwitnąć, tworząc dzwonkowate kwiaty, jednak w uprawie domowej nie zdarza się to regularnie. Natomiast jej główną ozdobą są właśnie liście. Dość grube, mięsiste i wydłużone wyrastają wprost ze wzniesionego pędu. Najczęściej pojawiają się na tyle gęsto, że sam pęd jest prawie niewidoczny, poza jego dolną częścią, która z czasem tworzy jakby pieniek (roślina dorasta do 25-30 cm wys.). Liście gęsto pokrywają delikatne włoski (czyli tzw. kutner). Na większości powierzchni blaszki są one srebrzyste, natomiast na obrzeżach liścia mają zabarwienie brązowe, rudawe lub niemal czarne. Te ciemniejsze włoski są zebrane w nieregularne kępki i mogą tworzyć kropki lub bardziej ciągłe linie. Natomiast całe liście są tak gęsto owłosione, że wyglądają jak zrobione z zamszu lub pluszu. Po angielsku roślina bywa nazywana pandą (panda plant) lub puszystym uszkiem.

Odmiany i cena kalanchoe omszonej

Wyhodowano kilka odmian tej rośliny, które różnią się nieco kształtem liści oraz zabarwieniem obrzeży. Najbardziej „puszyste” i mięsiste liście ma odmiana Teddy Bear. Black Tie wyróżnia się niemal czarnym kolorem obrzeża, a Golden Girl złotawym zabarwieniem całości. Pięknie też prezentuje się Dorothy Brown o miedziano-srebrzystych liściach. Czasem rośliny są sprzedawane bez podawania nazwy odmiany, po prostu jako kalanchoe lub żyworódka omszona. A należą one do tańszych kwiatów doniczkowych, bo niewielkie sadzonki można kupić za niecałe 10 zł.

Jak uprawiać żyworódkę omszoną? Podlewanie i podłoże

Kalanchoe omszona jest sukulentem – w mięsistych pędach i liściach gromadzi wodę. A dekoracyjny kutner (włoski) dodatkowo chroni przed utratą wody przez parowanie. Praktyczny wniosek z tego jest jeden – tę roślinę podlewa się rzadko. Dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce przeschnie mniej więcej do 1/3 wysokości. Wtedy roślinę trzeba podlać „do syta”, tak żeby nawilżyć całe podłoże. Pamiętajmy jednak, by nie zostawiać wody w podstawce (tę, która do niej ściekła, odlejmy po kilkunastu minutach po podlaniu). Kalanchoe trzeba zapewnić przepuszczalne podłoże. Można kupić ziemię do sukulentów lub do podłoża uniwersalnego dodać piasek lub perlit. W doniczce koniecznie musi być odpływ, a najlepiej również warstwa drenażu. Wszystko przez to, że ta roślina nie lubi mokrej, ciężkiej ziemi. W takich warunkach jej korzenie szybko zgniją.

Miejsce dla kalanchoe omszonej

W przeciwieństwie do niechęci do nadmiaru wody, ta roślina potrzebuje jak najwięcej światła. Trzeba na to zwrócić uwagę szczególnie zimą, kiedy brakuje u nas słońca. Na tę porę roku najlepiej znaleźć jej miejsce na parapecie południowego okna. Latem poradzi sobie również na zachodnim i wschodnim. Okres letni może spędzić też na balkonie lub w ogrodzie, ale w miejscu, gdzie nie będzie padał na nią deszcz.

Co jeszcze trzeba zapewnić kalanchoe?

Żyworódka omszona jest ciepłolubna i przez cały rok dobrze czuje się w pokojowej temperaturze. Jeśli jej doniczka stoi na parapecie, to uważajmy na nią podczas wietrzenia, szczególnie w chłodniejszych porach roku. W sezonie, czyli od wiosny do jesieni można ją zasilać nawozem wieloskładnikowym (w zmniejszonej dawce) lub przeznaczonym dla kaktusów i sukulentów. Poza tym nie wymaga szczególnych starań.

Przesadzanie żyworódki omszonej

Przesadzanie tej rośliny nie będzie nas za bardzo kłopotać, bo nie lubi ona tego zabiegu i dobrze rośnie w ciasnych doniczkach. Wystarczy to robić co kilka lat, gdy roślina wyrośnie ze swego pojemnika. Zastępujemy go doniczką o numer większą od poprzedniej.

Rozmnażanie kalanchoe omszonej

Polska nazwa kalanchoe to żyworódka. I jak wiele roślin z tego rodzaju wytwarza rozmnóżki na brzegach liści. Są to maleńkie, ale „gotowe” sadzonki z korzeniami, które odpadają gdy poruszy się rośliną i same ukorzeniają w podłożu (jeśli oczywiście na trafią). W naturze potrafią nawet dość długo przetrwać, zanim natrafią na grunt dostatecznie wilgotny, by w nim się zakorzenić. Wystarczy je zebrać i położyć na lekko wilgotnej ziemi (lub pozostawić w doniczce, w której rośnie nasza kalanchoe).

