Życie młodych mam bez retuszu, czyli cienie i blaski macierzyństwa

Młode mamy borykają się z wieloma problemami. Jeszcze jakiś czas temu wiele z nich nie chciało, wstydziło się lub po prostu im nie wypadało mówić i pokazywać swoich słabości, łez czy niedoskonałego ciała po porodzie. Obecnie coraz więcej z nich decyduje się mówić o ciemnych stronach macierzyństwa, które jednak nie mają żadnego wpływu na miłość do dziecka. Warto to robić i nie udawać, że życie młodej mamy jest idealne i cudowne!

Większość mam zapytanych o to, czy żałują decyzji o poczęciu dziecka, z pewnością powiedzą, że NIE. Jednak ciąża, poród, połóg, karmienie piersią i wychowanie dziecka to ogromne wyzwanie i przeżycie, które pozostawia ślad na ciele i w psychice kobiet. Oczywiście złe wspomnienia, dolegliwości zdrowotne, czy permanentne zmęczenie odchodzą na dalszy plan. Warto jednak mówić i pokazywać nie tylko blaski, ale i te ciemniejsze strony macierzyństwa, aby uchronić wszystkich przed rozczarowaniem.

Po porodzie zmienia się dokładnie wszystko – ciało, podejście do życia, priorytety, organizacja czasu, związek z partnerem, życie zawodowe i towarzyskie!

Wypadanie włosów

Po porodzie hormony w organizmie kobiety szaleją. Dowiesz się o tym, kiedy nagle zaczną wypadać ci włosy na głowie. To normalne zjawisko i nie ma czym się przejmować. Po kilku miesiącach wszystko powinno wrócić do normy. Zadbaj o siebie poprzez odpowiednią dietę bogatą w produkty zawierające witaminę A i C oraz cynk i selen.