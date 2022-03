Zwroty opłat i prowizji przez banki! Ważne zmiany dla kredytobiorców w Prawie Bankowym! Będą zwroty za czas „przed wpisem do hipoteki” Barbara Wesoła

Będą zwroty pieniędzy dla kredytobiorców? Nadchodzą zmiany w Prawie Bankowym 123rf.com

Bank ma zwracać pobrane przed wpisem do hipoteki opłaty - zaproponowało to w projekcie Ministerstwo Sprawiedliwości. Dziś jest tak, że bank pobiera opłaty i prowizje przed wpisaniem hipoteki do księgi wieczystej. To dodatkowo obciąża konsumentów, których kredyty na własne mieszkanie lub dom i tak są już bardzo drogie. Projekt został złożony w poniedziałek 14 marca, a prace nad zmianą ustawy są planowane na II kwartał br.