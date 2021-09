Związek z orchidei obiecujący w terapii raka prostaty. Erianina ze storczyka Dendrobium chrysotoxum działa na różne stadia nowotworu

Problemy w leczeniu raka prostaty

Naukowcy z australijskiego instytutu badań medycznych Centenary Institute of Cancer Medicine and Cell Biology wykazali potencjalne korzyści lecznicze związku pozyskanego ze storczyka w leczeniu raka prostaty. Rak gruczołu zwanego też krokowym to nowotwór pierwotnie hormonozależny.

Rak prostaty to najczęściej występujący u mężczyzn nowotwór złośliwy w Polsce. Pod względem liczby zgonów, do których się przyczynia, jest na drugim miejscu po raku płuca. Według szacunków zostanie wykryty u 1 na 6 pacjentów.

– We wczesnym stadium rozwoju nowotwory prostaty potrzebują do wzrostu androgenów, czyli męskich hormonów płciowych, takich jak testosteron – wyjaśnia główny autor badania dr Yanfrei Qi z Centenary Institute. – By spowolnić ten wzrost, stosuje się leczenie hormonalne w postaci terapii deprywacji androgenów, która zmniejsza ich poziom. Gdy rak przestaje reagować na leczenie i rośnie dalej, znajduje się w zaawansowanym stadium jako odporny na kastrację.