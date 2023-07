ZUS będzie gotowy do zmian w świadczeniu wychowawczym

Świadczenie wychowawcze z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Od 1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy

– przypomina prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Zapewnia jednocześnie, że ZUS będzie przygotowany do zmian w programie Rodzina 500+.

Przewidziane w projekcie ustawy przyjętym przez rząd podniesienie od 1 stycznia 2024 r. wysokości tego świadczenia z 500 do 800 zł miesięcznie nie będzie wymagało składania do ZUS nowych wniosków. Zakład podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Zmiana nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby zgłaszania się w tej sprawie do ZUS