Zupa krem z ziemniaków. Przepis na pyszną i szybką zupę z ziemniakami. Świetnie smakuje z prażoną cebulką i grzankami

Zupa krem z ziemniaków jest tania i prosta do przygotowania. To doskonały sposób, by "przemycić" do naszej diety więcej warzyw. Proponuję doprawić ją śmietanką, która sprawi, że zupa będzie wyjątkowo kremowa. Gładką zupę można wzbogacić chrupiącą, prażoną cebulką oraz domowymi grzankami.