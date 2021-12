Zupa dla Roszpunki, pizza pepperoni dla Goofy'ego. Tiktokerka gotuje jedzenie z filmów Disneya

Jedzenie jak z bajki Disneya

Jej receptury wodzą na pokuszenie. Warto jednak zaznaczyć, że są to dania z dużą ilością cukru i tłuszczu. Pizza pepperoni, nawiązująca do tej jedzonej przez Goofy’ego, została posypana sporą dawką tartego sera i obłożona plastrami pepperoni. Tiktokerka odtworzyła nawet trujące jabłko, które zjadła Śnieżka, poczęstowana przez Złą Królową. Na początku wykonała czarny syrop cukrowy, zabarwiony barwnikiem spożywczym, aby potem ozdobić go rozpuszczoną w mikrofalówce czekoladą w kolorze zielonym.