Zrób to sam. Zastępczy korek wlewu płynu do spryskiwaczy. Made in China

Posiadacze aut z Grupy VAG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi), często po zimie narzekają na uszkodzone korki wlewu płynu do spryskiwaczy. Ich naprawa jest praktycznie niemożliwa, a one same z czasem po prostu ulegają zagubieniu. Jest jednak na to tani, prosty i szybki sposób. Z pomocą przychodzą nam bowiem chińscy producenci.

Mark Horn