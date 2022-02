Zorza polarna znów będzie widoczna nad Polską dziś w nocy (2/3 lutego 2022). Co jeszcze warto zobaczyć w tym roku na nocnym niebie?

Zorza polarna wraca na polskie niebo. Ostatnio było ją widać w połowie stycznia 2022

Zorza polarna to zjawisko wyjątkowo piękne, ale na polskim niebie także wyjątkowo rzadkie. Polska leży zbyt daleko na południe, by warunki do obserwacji polarnej zorzy były u nas odpowiednie. Z reguły zorze polarne można u nas obserwować zimą tylko nad Bałtykiem.

Zdarza się jednak, że w wyniku nietypowej aktywności słońca zorze polarne stają się tak intensywne, że widać je niemal w całej Polsce. Ostatnio w połowie stycznia 2022 mogliśmy oglądać zaorzę polarną nawet nad Warszawą!