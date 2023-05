Zorbing, czyli szalona zabawa na weekend. Co to jest, ile kosztuje, gdzie w Polsce można go uprawiać?

Zorbing to sposób na zabawę i ruch na świeżym powietrzu. Nietypowa atrakcja nadaje się w sam raz na rodzinny weekend - spodoba się i dzieciom, i dorosłym. Ale na czym właściwie polega zorbing, gdzie w Polsce można go uprawiać i ile to kosztuje? Sprawdziliśmy - zapraszamy do krótkiego informatora.

Wiosną i latem oferta atrakcji dla turystów w Polsce staje się bardzo bogata. Jedną z najciekawszych form relaksu, zabawy i ruchu na świeżym powietrzu jest zorbing. To nietypowe zajęcie zostało wynalezione na Nowej Zelandii, ale już od dawna cieszy się rosnącą popularnością w Europie i w Polsce. Na czym polega zorbing, ile kosztuje i gdzie w Polsce można spróbować tej zabawy? Podajemy wszystkie potrzebne informacje.

Zorbing – szalona zabawa dla dzieci i dorosłych

Jeśli szukacie pomysłu na niezapomnianą wycieczkę z rodziną w któryś z wiosennych weekendów lub zbliżający się Dzień Dziecka 2023, może powinniście spróbować zorbingu. Co to właściwie jest zorbing? To zabawa polegająca na staczaniu się ze wzgórza lub po sztucznym torze, albo spływaniu po rwącej rzece we wnętrzu specjalnej kuli, nazywanej zorbą. Kula wykonana jest z odpornych na uszkodzenia materiałów, często ma też zamontowane specjalne pasy bezpieczeństwa. Jedna zorba może pomieścić nawet 3 osoby, ale najczęściej kule są jednoosobowe. Dzięki takiej konstrukcji zorba pozwala uczestnikom zabawy doznać wrażenia szybkiego spadania – kula toczy się nieraz po karkołomnych trasach zjazdowych lub rzecznych przesmykach, po których ciężko byłoby przepłynąć np. w kajaku czy na pontonie. Zjazd we wnętrzu kuli może wyglądać np. tak:

Zorbing został wynaleziony w Nowej Zelandii, gdzie zyskiwał popularność od połowy lat 90. XX w. Dziś zabawa jest popularna na całym świecie, także w Polsce. Jej miłośnicy biją nawet oficjalne rekordy Guinnessa. Na przykład:

najdłuższa trasa pokonana we wnętrzu swobodnie toczącej się kuli wynosi 570 m

największa osiągnięta prędkość zjazdu to 52 km/h

najkrótszy czas na odcinku 100 m to 23 sekundy

Gdzie w Polsce można uprawiać zorbing i ile to kosztuje?

Tory do zorbingu stanowią często jedną z atrakcji w parkach rozrywki. Mogą też działać samodzielnie i przyciągać nawet z daleka chętnych do spróbowania ekstremalnego zjazdu we wnętrzu kuli. Zorbing coraz częściej jest też elementem imprez plenerowych; można też zorganizować zabawę w kulach w ramach imprez firmowych, wieczorów kawalerskich i panieńskich.

Gdzie wybrać się na zorbing? Ile to kosztuje? Jeśli chcecie spróbować zorbingu z prawdziwego zdarzenia, w Polsce możecie odwiedzić kilka miejsc, specjalizujących się w tej zabawie i oferujących chętnym specjalne tory do zjazdów w zorbach. Poniżej podajemy najważniejsze informacje o ich ofercie, cenniki i mapy z adresami. Najprostszą formą zorbingu jest staczanie się we wnętrzu zorby z łagodnego stoku. PanchoOn, pixabay.com, zdjęcie ilustracyjne Centrum Aktywnego Wypoczynku Koszałkowo-Wieżyca blisko Szymbarku (woj. pomorskie)

W Koszałkowie na miłośników zorbingu czeka łagodne zbocze, po którym toczą się kule z dodatkowymi pasami bezpieczeństwa. Cennik: 25 zł za 1 zjazd (ok. 10 minut zabawy), 120 zł za wynajęcie kuli na godzinę. Adres: Zobaczcie na filmie, jak może wyglądać zorbing w Koszałkowie:

Park Bartbo w Butrynach pod Olsztynem (woj. warmińsko-mazurskie) Park Bartbo oferuje zorbing dla dzieci w kuli o dwóch warstwach. Z toru można korzystać w ramach biletu do parku, który daje wstęp do wszystkich atrakcji. Są wśród nich także np. dmuchańce, park linowy, tor przeszkód, mini jeepy, karuzele, strzelnica, rodeo, ekolabirynt, ludzka katapulta. Cennik: bilet normalny kosztuje 130 zł, ulgowy 110 zł. Można też kupić bilet jednorazowy na zjazd w kuli za 30 zł. Godziny otwarcia: Park dostępny jest w długie weekendy (majówka, 8-11 czerwca), a także w wakacje od środy do niedzieli, w godz. 11:00-19:00. Adres: Aquazorbing można uprawiać na rzekach, jeziorach, a nawet krytych basenach w aquaparkach. W czasie tego rodzaju zabawy ma się wrażenia, jakby chodziło się po wodzie. Fot.Szymczak Krzysztof / Polskapresse Ośrodek Wypoczynkowy Andrzejówka nad Popradem (woj. małopolskie)

Andrzejówka oferuje wiele atrakcji, z których jedną jest zorbing. Goście mają do dyspozycji 3 kule z uprzężami bezpieczeństwa, w których można staczać się po torze długości 50 m. Cennik: zwykły zorbing 25 zł za 1 zjazd, aquazorbing („chodzenie po wodzie” w kuli) 15 zł za 5 min. Warto zatrzymać się tu na dłużej, by skorzystać z pozostałych atrakcji. Są wśród nich np. trampoliny, paintball, ścianka wspinaczkowa, narty wodne. Wszystkie atrakcje mają osobne cenniki. Nocleg bez wyżywienia kosztuje 50 zł za osobę, ze śniadaniem i obiadokolacją 100 zł Adres: Czytaj też: Co robić w Polsce wiosną? 37 niezwykłych pomysłów na wycieczki, zabawy i przygody. Rejs po trawie, tajemnicze podziemia, cuda UNESCO Urozmaiceniem zorbingu są specjalne tory z zakrętami i przeszkodami. Wytrawni uczestnicy tej zabawy potrafią całkiem nieźle kierować swoimi zorbami. sreitzig, pixabay.com, zdjęcie ilustracyjne

Organizacja imprez z zorbingiem

Kilka firm organizuje różnego rodzaju imprezy z zorbingiem w głównych miastach Polski. Najczęściej to wieczory kawalerskie lub panieńskie, ale można też zamówić zorbing na imprezy firmowe czy urodziny. Ceny bywają różne w zależności od lokalizacji, liczby uczestników zabawy i konkretnych usług. Za przygotowanie toru do zorbingu płaci się dodatkowo, podobnie jak za wynajęcie quada do wciągania zorby z powrotem na górę.

Przykładowe firmy i ich cenniki: Kula Zorba z Bielska Białej: 1300 zł za dzień za jedną kulę (wliczone koszty transportu). 2400 zł za dzień wraz z przygotowaniem toru i quadem do wciągania kuli.

Zorbing na wieczór kawalerski lub panieński w Krakowie 160 zł za osobę (przy grupie min. 10 osób). W cenie 2 godziny zabawy, po 2 zjazdy w zorbie. Podobna oferta na imprezy i wieczory kawalerskie jest dostępna także w Zakopanem i Wrocławiu.

Activepoland we Wrocławiu organizuje 3-godzinną zabawę w zorbach dla grup od 6 do 20 osób w cenie 160 zł za osobę.

Zorby do zabawy na wodzie można wynająć np. na terenie Zalewu na Piaskach (Zalewu Kryspinów) w Budzyniu, ale cena jest do ustalenia, w zależności od wymagań i terminu.