Żołnierz Wehrmachtu zakopał skarb w lesie. Znaleźli go robotnicy leśni. Zdjęcia

Żołnierz Wehrmachtu w lesie zakopał część swojego umundurowania i dokumenty

Co można jeszcze odczytać z pozostawionych dokumentów?

Gerhard Liedtke urodził się w marcu 1915 roku, był porucznikiem Wehrmachtu i pracował jako leśnik w dzisiejszym Mleczkowie. Miał żonę Christel z domu Engelmann i dzieci, jedna z córek - urodzona we wrześniu ‘44 w Olsztynie.

Wezwanie z lutego ‘45 roku wskazuje na zobowiązanie Liedtkego do stawienia się w Urzędzie Leśnym w Szczecinie, jednak podczas wkraczania do Polski Armii Czerwonej, Gerhard uciekając na zachód, w okolicach Sianowa zakopał, w ramach ochrony, wszystko, co mogłoby wskazywać na jego tożsamość. 76 lat później, spulchnianie gleby pod sadzenie, przywraca historię Liedtke na nowo.

- Odkrycie jest ciekawe i warte obejrzenia - mówi Tadeusz Lewandowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Sławno, który w poprzednich latach szefował nadleśnictwu Karniszewice.

**