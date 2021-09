Zobacz najbardziej kolorowe grzyby z polskich lasów. Niektóre są jadalne!

Leśne grzyby, szczególnie jadalne, najczęściej kojarzymy ze stonowanymi odcieniami brązu. I rzeczywiście, spora ich część właśnie ta wygląda. Choć i tutaj możemy spotkać się z intensywniejszymi barwami. Wystarczy wspomnieć intensywnie pomarańczowe kapelusze koźlarzy czerwonych. Jeszcze bardziej kolorowe są krasnoborowiki ceglastopore, u których aksamitny, brązowy kapelusz ożywiają bordowe rurki oraz ceglastoczerwony wzór na trzonie.

Z drugiej strony świetnie kojarzymy muchomory czerwone. Ich intensywnie czerwone kapelusze, pokryte białymi kropkami to najbardziej typowy wizerunek muchomora. Te grzyby są trujące, jednak warto docenić ich urok, a także i to, że są częścią runa leśnego. Nie należy ich niszczyć! Dotyczy to wszystkich grzybów.