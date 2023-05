Zobacz, jak prawidłowo wyeksponować Biało-Czerwoną przed domem. Poradnik na Święto Flagi

Nie każdy fragment biało-czerwonego materiału jest symbolem państwowym. Flaga państwowa ma ściśle określone proporcje - to prostokąt o stosunku wysokości do długości 5:8, o dwóch pasach poziomych równej szerokości, białym u góry i czerwonym u dołu.

Najczęściej drzewce jest umieszczone w uchwycie pod kątem ok. 45 st. do do ściany budynku. Można również umieścić drzewce poziomo na balkonie lub w oknie. W czasie świąt narodowych gospodarze domów wywieszają flagi państwowe RP nad wejściem do budynku lub obok wejścia, na wysokości górnej framugi drzwi wejściowych.